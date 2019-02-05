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МИД РФ: посол США в Берлине вышел за рамки приличий, угрожая санкциями

Политика

Американский посол в Берлине грозил германскому бизнесу санкциями за участие в строительстве «Северного потока — 2»

Москва, 5 февраля 2019, 19:24 — REGNUM  Посол США в Германии Ричард Гренелл явно вышел за рамки приличий, разослав германским компаниям письма с угрозами санкций по проекту «Северного потока — 2». Об этом сегодня, 5 февраля, заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американскиц посол в Берлине Гренелл отправил письма руководству германских компаний, которые так или иначе задействованы в проекте «Северного потока — 2», с угрозами санкций со стороны США, если эти компании не выйдут из проекта.

«Инцидент с рассылкой американским послом в Берлине писем с угрозами санкций выходит за рамки приличий», — подчеркнул Титов.

Он также отметил, что к чести германских властей они сразу же отреагировали на действия посла Гренелла.

Титов подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» идет точно по графику.

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Северо-Европейский газопровод (Nord Stream)
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