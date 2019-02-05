МИД РФ: посол США в Берлине вышел за рамки приличий, угрожая санкциями

Москва, , 19:24 — REGNUM Посол США в Германии Ричард Гренелл явно вышел за рамки приличий, разослав германским компаниям письма с угрозами санкций по проекту «Северного потока — 2». Об этом сегодня, 5 февраля, заявил журналистам первый заместитель министра иностранных дел России Владимир Титов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американскиц посол в Берлине Гренелл отправил письма руководству германских компаний, которые так или иначе задействованы в проекте «Северного потока — 2», с угрозами санкций со стороны США, если эти компании не выйдут из проекта.

«Инцидент с рассылкой американским послом в Берлине писем с угрозами санкций выходит за рамки приличий», — подчеркнул Титов.

Он также отметил, что к чести германских властей они сразу же отреагировали на действия посла Гренелла.

Титов подчеркнул, что строительство «Северного потока — 2» идет точно по графику.