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Климкин: Донбасс нужно «перезагрузить»

Политика

Глава МИД Украины грезит о возвращении Донбасса

Киев, 5 февраля 2019, 19:14 — REGNUM  Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Украина должна «перезагрузить» Донбасс вместе с его возвращением в состав Украины. Об этом глава украинского внешнеполитического ведомства заявил в интервью «ЛИГАБизнесИнформ», опубликованном сегодня, 5 февраля.

Фактически Климкин говорит о стирании русской идентичности жителей Донбасса.

«Нам нужно перезагрузить Донбасс одновременно с его возвращением — ментально, идеями, экономикой. Это возможно. В будущем», — сказал Климкин.

Он пояснил, что Украина не может забрать Донбасс, «нашпигованный российскими структурами». Это был бы «конец европейской и демократической Украине».

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