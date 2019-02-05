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Стороны конфликта в Йемене приступили к переговорам в Иордании

Политика

Главной темой переговоров в Аммане является обмен военнопленными

Амман, 5 февраля 2019, 19:05 — REGNUM  Стороны конфликта в Йемене приступили к переговорам в Иордании, 5 февраля передает агентство Reuters.

В переговорах в Аммане участвуют представители йеменских хуситов, «правительственной коалиции», а также Международного комитета Красного Креста и ООН.

По словам спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Гриффитса, главной темой переговоров в Аммане является обмен военнопленными, который затормозился из-за разницы в списках, предоставленных сторонами конфликта.

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