Амман, , 19:05 — REGNUM Стороны конфликта в Йемене приступили к переговорам в Иордании, 5 февраля передает агентство Reuters.

В переговорах в Аммане участвуют представители йеменских хуситов, «правительственной коалиции», а также Международного комитета Красного Креста и ООН.

По словам спецпредставителя ООН по Йемену Мартина Гриффитса, главной темой переговоров в Аммане является обмен военнопленными, который затормозился из-за разницы в списках, предоставленных сторонами конфликта.

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