Трамп допустил создание «живой стены» на границе с Мексикой

Вашингтон, , 18:59 — REGNUM Президент США Дональд Трамп обещает разместить вдоль границы с Мексикой «живую стену» из военнослужащих в случае если Конгресс США не согласится включить в бюджет расходы на строительство физического заграждения. Об этом он написал 5 февраля в своём микроблоге в Twitter.

«Огромное количество людей проходит через Мексику в надежде наводнить нашу южную границу. Мы отправили дополнительные военные силы. Мы построим живую стену, если это потрубется. Если бы у нас была настоящая стена, в этом не было бы необходимости», — написал глава Белого дома.

Напомним, ранее Дональд Трамп не исключил нового шатдауна в США после 15 февраля в случае, если республиканцы и демократы не смогут достичь компромисса по вопросу обеспечения безопасности на границе с Мексикой.

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