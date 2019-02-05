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Нетаньяху приедет 21 февраля в Москву на переговоры с Путиным

Политика

Будут обсуждать Сирию

Иерусалим, 5 февраля 2019, 19:00 — REGNUM  Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует съездить в Москву 21 февраля для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба израильского премьер-министра.

Глава израильского правительства рассчитывает обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии, а также военное присутствие Ирана в Арабской Республике.

Стоит отметить, что это будет первый визит Нетаньяху в российскую столицу после того, как в результатет враждебных действий израильских ВВС был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 в сентябре 2018 года.

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Отношения Израиля и России
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