Нетаньяху приедет 21 февраля в Москву на переговоры с Путиным

Иерусалим, , 19:00 — REGNUM Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует съездить в Москву 21 февраля для переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-служба израильского премьер-министра.

Глава израильского правительства рассчитывает обсудить с российским лидером ситуацию в Сирии, а также военное присутствие Ирана в Арабской Республике.

Стоит отметить, что это будет первый визит Нетаньяху в российскую столицу после того, как в результатет враждебных действий израильских ВВС был сбит российский самолет-разведчик Ил-20 в сентябре 2018 года.