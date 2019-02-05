Первый заместитель костромского губернатора ушел в отставку

Кострома, , 18:58 — REGNUM В Костромской области ушел в отставку по собственному желанию первый заместитель губернатора области Иван Корсун, сообщает областное телевидение «Русь». Он проработал в данной должности 6 лет.

Иван Корсун занимался выводом области из финансово-бюджетного кризиса. Благодаря системной работе доходы бюджета с 2012 года выросли в полтора раза.

«Перед нами стояли задачи по решению очень сложных вопросов закредитованности регионального бюджета, оптимизации неэффективных расходов, сокращения просроченной кредиторской задолженности. Нам многое удалось. Был разработан и реализуется целый комплекс мероприятий по развитию собственной доходной базы, оптимизации бюджетных расходов и совершенствованию управления долгом», — поблагодарил за работу глава области Сергей Ситников.

В ГТРК «Кострома» отмечают, что бывший чиновник переходит в бизнес-структуры.

«Я не собираюсь покидать пределы Костромской области. Будем встречаться, а жизнь покажет, в каком статусе и в каком месте. Но в любом случае из общественной жизни Костромской области я не исчезну, это точно», — сообщил Иван Корсун.