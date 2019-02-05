Почти пять тысяч инвалидов лишились пенсии в Таджикистане

Душанбе, , 18:30 — REGNUM В 2018 году более 4,6 тысяч человек лишились возможности получать пенсии по инвалидности, сообщил сегодня, 5 февраля, директор Агентства социального страхования и пенсий Таджикистана Сафарали Наджмиддинов.

Он при этом отметил, что эти люди смогут получать пенсии только если пройдут повторное медицинское освидетельствование. Кроме того, часть таджикистанцев по итогам повторного освидетельствования была переведена с первой группы на вторую или третью. Так как со времени назначения им пенсий до повторного приема в комиссии их здоровье улучшилось.

Напомним, что по данным заместителя главы Агентства Назокат Одиназода в 2017 году по итога повторного обследования пенсии по инвалидности перестали получать 12 тысяч 687 таджикистанцев.