На Украине ждет тюрьма всех, кто выступит за автономию Донбасса

Киев, , 18:25 — REGNUM На Украине правоохранительные органы будут открывать уголовные производства по подозрению в государственной измене и сепаратизме в отношении всех политиков, которые будут призывать к изменению конституционного строя, в частности, требовать предоставить Донбассу автономию. Об этом 5 февраля в эфире одного из украинских телеканалов заявил глава фракции «Народный фронт», член комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Андрей Тетерук, комментируяоткрытие генпрокуратурой уголовного производства в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука.

«Мы не можем позволить провозглашать прямые, антизаконные тезисы, прямые кремлевские темники, которые полностью совпадают с заявлениями президента страны-агрессор Путина… Если за господином Медведчуком эти тезисы будут повторять другие украинцы, они также должны отвечать перед законом. Тут должны быть все равны, независимо от заслуг или бывших должностей», — заявил Тетерук.

Он отметил, что Медведчук «призывал к смене формы территориального устройства Украины и предоставлению Донбассу автономии».

«Я был чрезвычайно возмущен заявлениями господина Медведчука на съезде, поэтому отправил на генпрокуратуру Украины, службу безопасности Украины соответствующий депутатский запрос. ГПУ чрезвычайно оперативно отреагировала на мой депутатский запрос. Уже сегодня зарегистрировано уголовное производство по факту соответствующих заявлений… На съезде господин Медведчук заявил о создании автономного региона Донбасс с собственным парламентом, что абсолютно противоречит Конституции нашего государства и законам, которые определяют, что Украина — унитарная страна. Это рассматривается правоохранительными органами как посягательство на территориальную целостность. Это ст.110 и ст.111 «государственная измена», — пояснил Тетерук.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган проинформировала, что генпрокуратура открыла уголовное производство в отношении главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. По ее словам, в действиях Медведчука усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

«Медведчук сделал громкое заявление на партийном съезде 29 января 2019 года в Киеве, сказав о необходимости образования так называемого автономного региона Донбасс с собственным парламентом и правительством, а также о закреплении такого статуса в Конституции Украины», — написала Сарган в Facebook.

Сарган напомнила, что в конституции Украины Донецкая и Луганская области указаны как «административно-территориальные единицы в составе государства». При этом отмечается, что призывы Медведчука «оказывают помощь» Российской Федерации в проведении подрывной деятельности против Украины, а также «поддерживают агрессивную деятельность РФ и сепаратистские настроения».

Напомним, 29 января председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

«Это предполагает, что в нем будут работать органы самоуправления — парламент, правительство и другие, которые будут осуществлять жизнедеятельность на Донбассе… Наш план построен на Минских соглашениях, утвержденных резолюцией Совбеза ООН, соответствует договоренностям «нормандской четверки» и действующему законодательству Украины. Мы предлагаем внести изменения в Конституцию, которые определят этот статус Донбасса», — добавил Медведчук.