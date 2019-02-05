Дипломаты США посетили в московском СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Москва, , 18:20 — REGNUM Американские дипломаты посетили в Москве задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом 5 февраля сообщила пресс-секретарь дипмиссии США в России Андреа Калан.

«Сегодня представители посольства посетили Пола Уилана в «Лефортово», — приводит её словам РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, американский гражданин был задержан в конце декабря в Москве сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сообщалось, что в момент задержания Уилан имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

4 февраля сообщалось, что Россия одобрила заявку американской стороны на консульское посещение задержанного.

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