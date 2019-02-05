Вторник, 5 Февраля 2019 года
18:21:04 МСК

Дипломаты США посетили в московском СИЗО обвиняемого в шпионаже Пола Уилана

Политика

Россия дала разрешение американской стороне на консульское посещение задержанного

Москва, 5 февраля 2019, 18:20 — REGNUM  Американские дипломаты посетили в Москве задержанного по подозрению в шпионаже гражданина США Пола Уилана. Об этом 5 февраля сообщила пресс-секретарь дипмиссии США в России Андреа Калан.

«Сегодня представители посольства посетили Пола Уилана в «Лефортово», — приводит её словам РИА «Новости».

Как передавало ИА REGNUM, американский гражданин был задержан в конце декабря в Москве сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сообщалось, что в момент задержания Уилан имел при себе сведения, содержащие государственную тайну.

4 февраля сообщалось, что Россия одобрила заявку американской стороны на консульское посещение задержанного.

Читайте также:

Обвиняемого в шпионаже против РФ Уилана Мосгорсуд оставил под стражей

Задержанный в Москве американский шпион пытался получить секретный список

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Спецслужбы и шпионаж
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить