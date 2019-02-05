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Анджелина Джоли навестила беженцев-рохинджа в Бангладеш

Политика

«То, как с вами обращаются, позорит нас всех»

Кокс-Базар, Бангладеш, 5 февраля 2019, 18:06 — REGNUM  Звезда Голливуда и спецпосланник агентства ООН по делам беженцев Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев-рохинджа в приграничной зоне Бангладеш Кокс-Базар, 5 февраля передает агентство Reuters.

В сопровождении охраны и сотрудников ООН мисс Джоли осмотрела свежевыстроенные здания временных убежищ, а затем выступила перед журналистами на специально обустроенной трибуне — отделенной от беженцев забором из колючей проволоки.

«Вы имеете полное право не быть лицами без гражданства. То, как с вами обращаются, позорит нас всех, — заявила Джоли, стоя спиной к беженцам и улыбаясь многочисленным журналистам. — Я призываю власти Мьянмы продемонстрировать подлинную приверженность прекращению насилия… в штате Ракхайн».

Корреспондентам Reuters, также отделенным от беженцев колючей проволокой, удалось пообщаться с некоторыми из них. Рохинджа сообщили, что не знают, кем является выступающая дама, но предполагают, что она «высокопоставленный чиновник».

Как сообщало ИА REGNUM, с августа 2017 года в результате «антитеррористической операции» военных Мьянмы с территории бирманского штата Ракхайн в Бангладеш бежали не менее 700 тыс. мусульман-рохинджа. Большая часть из них находится в Кокс-Базар.

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Геноцид народа рохинджа в Мьянме
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