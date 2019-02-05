Мадуро поблагодарил Путина, Си Цзиньпина и Эрдогана за поддержку

Каракас, , 17:40 — REGNUM Законный президент Венесуэлы Николас Мадуро поблагодарил Российскую Федерацию, Китай и Турцию за позицию в отношении кризиса в Венесуэле. Об этом Мадуро заявил сегодня, 5 февраля, в интервью телеканалу RT.

Мадуро заявил, что он благодарен «дипломатической позиции большинства правительств мира, выступающих за диалог».

Также Мадуро отдельно поблагодарил президента России Владимира Путина за его твёрдую, ясную позицию по Венесуэле и за то, что он открыто выступил против агрессии в адрес Венесуэлы и попытки государственного переворота.

Кроме того, Мадуро поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за его позицию по Венесуэле, а также президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Американская марионетка Хуан Гуайдо, который был избран спикером Национальной ассамблеи Венесуэлы, по звонку вице-президента США Майка Пенса объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики. Однако на данный момент Гуайдо и его людям не удалось захватить власть в стране.