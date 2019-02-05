«Я проведу последние дни на родине»: Мадуро не планирует покидать Венесуэлу

Каракас, , 17:32 — REGNUM Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил об отсутствии у него планов покидать территорию страны и назвал «навязчивым бредом» слова помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который пожелал ему «спокойной пенсии» подальше от Венесуэлы.

«Я бы предпочел провести пенсию в окружении своих внуков, внучек и правнуков, когда мне исполнится 90 лет, в каком-нибудь районе Каракаса, на горе Эль-Авила, на пляже Ката… Я — венесуэлец. Я проведу последние свои дни на родине», — приводит слова Мадуро телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Джон Болтон уже неоднократно грозил «самыми серьёзными последствиями» всем, кто попытается навредить лидеру венесуэльской оппозиции Хуану Гуайдо, который объявил себя президентом страны при поддержке Соединённых Штатов.

При этом Николасу Мадуро и его команде Болтон порекомендовал как можно скорее покинуть свои должности и провести «долгую, спокойную пенсию на красивом пляже где-нибудь вдалеке от Венесуэлы».

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