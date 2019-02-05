Мессу Папы Римского в ОАЭ посетили 120 тыс. человек

Абу-Даби, , 17:29 — REGNUM Не менее 120 тыс. человек посетили мессу папы Римского Франциска на стадионе «Зайед Спортс Сити» в Абу-Даби, 5 февраля передает агентство Reuters.

По информации организаторов, кроме католиков из 100 стран мира, на богослужении присутствовали не менее 4000 мусульман — прежде всего, правительственных чиновников Объединенных Арабских Эмиратов.

В ОАЭ проживает около миллиона католиков — прежде всего это некоренные жители, в том числе трудовые мигранты из Филиппин. Визит понтифика на Аравийский полуостров является первым в истории.

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