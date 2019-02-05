Губернатор Ленобласти дал 100 млн руб. из резерва на снегоуборочную технику

Санкт-Петербург, Ленинградская область, , 17:34 — REGNUM Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поддержал просьбу дорожного комитета Ленобласти и согласовал выделение 100 млн рублей из резервного фонда регионального правительства на приобретение дополнительной снегоуборочной техники.

Как сообщили 5 февраля в пресс-службе губернатора, во все муниципальные районы будут направлены для уборки снега комбинированные дорожные машины и автогрейдеры. Дорожники окажут помощь местным властям в расчистке улиц городов и сёл.

По данным областных властей, на региональных трассах в минувшие сутки работали 457 спецмашин и 600 человек. Они очистили 12 тысяч километров проезжей части региональных трасс, восемь тысяч километров обочин.

Для уборки дорог в Выборгском и Всеволожском районах пришлось задействовать большие роторные снегоочистители.

За сутки с 4 по 5 февраля в Ленинградской области выпало от трех до семи сантиметров снега.

В комитете по дорожному хозяйству Ленобласти создан штаб, круглосуточно отслеживающий работу районных дорожных ремонтно-строительных управлений (ДРСУ). Со всеми ДРСУ организована постоянная видеоконференцсвязь.

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Как сообщало ИА REGNUM, власти соседнего Петербурга не увидели оснований для привлечения дополнительных сил на уборку города за счет средств резервного фонда. Необходимая дополнительная техника будет закуплена в плановом порядке лишь к следующему зимнему сезону.

В то же время 4 февраля в Смольном уточнили, что город готов выделять на цели уборки снега и наледи дополнительные средства изрезервного фонда.

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