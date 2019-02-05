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Гражданин Азербайджана, отбывший срок в карабахской тюрьме, освобожден

Политика

Гусейнзаде обвинялся в незаконном пересечении госграницы

Гражданин Азербайджана, отбывший срок в карабахской тюрьме, освобожден
Эльнур Гусейнзаде

Степанакерт, 5 февраля 2019, 17:14 — REGNUM  2 февраля гражданин Азербайджана Эльнур Гусейнзаде, приговоренный 9 февраля 2018 года к 2 двум годам лишения свободы за незаконное пересечение границы, отбыв срок в уголовно-исполнительном учреждении Нагорно-Карабахской Республики, вышел на свободу.

Гусейнзаде обвинялся в том, что, представившись военнослужащим разведроты 157-й стрелковой бригады ВС Азербайджана, около 15:00 1 февраля 2017 года в районе села Талиш Мартакертского района НКР незаконно пересек охраняемую НКР государственную границу, вошел в траншею боевой позиции, после чего был задержан сотрудниками подразделения пограничного контроля.

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Нагорно-карабахский конфликт
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