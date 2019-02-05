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Иран обещал Израилю «назидательный урок» в ответ на атаки в Сирии

Политика

Решительный ответ «станет назидательным уроком для лживых и преступных правителей Израиля»

Тегеран, 5 февраля 2019, 17:11 — REGNUM  Если удары Израиля по территории продолжатся, Израиль получит от Ирана решительный ответ и назидательный урок, сообщает 5 февраля информагентство IRNA.

По информации IRNA, такое заявление сделал в Тегеране секретарь высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в ходе встречи с главой МИД Сирии Валидом Муаллемом.

«В случае продолжения подобных действий будут приняты меры для сдерживания и решительного ответа, который станет назидательным уроком для лживых и преступных правителей Израиля», — сказал Шамхани.

Как сообщало ИА REGNUM, воздушные удары Израиля по территории Сирии Тель-Авив считает мерами противодействия проиранским боевикам, ставящим своей целью борьбу с Израилем.

Читайте ранее в этом сюжете: Нетаньяху: Израиль будет противодействовать Ирану всеми силами

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Израиль и Иран
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