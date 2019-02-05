Эрдоган опять пригрозил сирийским курдам

Анкара, , 17:10 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган пригрозил вторжением в сирийский город Манбидж, если «террористы» не уйдут в ближайшее время. Эрдоган имеет в виду курдские отряды Народных защитников, которые Анкара внесла в список террористических организаций и считает сирийской ветвью Рабочей партии Курдистана.

Данное заявление президент Турции сделал на парламентском заседании своей партии АК («Партия справедливости и развития»). Реджеп Эрдоган подчеркнул, что Турция верна договоренностям, «но наше терпение не безгранично». Он дал курдским формированиям несколько недель, чтобы покинуть Манбидж.

На данный момент вокруг города со стороны линии соприкосновения с турецкими силами находятся подразделения Сирийской Арабской армии, в их рядах есть и подразделения российской военной полиции.

Внутри города вопросами безопасности занимается Военный совет Манбиджа, который подконтролен Сирийским демократическим силам. В городе также находятся военнослужащие США и Франции.

Наблюдатели оценивают угрозы президента Турции критически. Он мог бы пойти на обострение с сирийскими военными, но там есть и представители российских вооруженных сил. Кроме того, Турция крайне уязвима от экономических санкций. А президент США Дональд Трамп достаточно прямо заявил, что «истощит Турцию экономически» в случае удара по сирийским курдам.

Ожидается, что проблема Манбиджа и проблема Идлиба будут обсуждаться на предстоящей Астанинской мирной конференции, которая состоится 14 февраля.