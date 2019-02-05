Талибы* атаковали военных в трех провинциях Афганистана

Кабул, , 17:08 — REGNUM Боевики радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали силы безопасности Афганистана в трех провинциях страны, 5 февраля передает агентство Associated Press.

В общей сложности жертвами боевиков в результате нескольких нападений стали не менее 47 человек — военнослужащих армии Афганистана, полицейских и бойцов проправительственных группировок.

По сообщению местных властей, в провинции Баглан боевики атаковали КПП полиции, погиб 21 человек, в том числе 11 полицейских. Ещё пятеро сотрудников полиции Афганистана получили ранения.

В провинции Саманган талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали отряд местного проправительственного ополчения и убили 10 человек. Ранения получили трое бойцов отряда.

В провинции Кундуз исламисты атаковали военную базу. По официальным данным, погиб 21 военный и трое полицейских, ранены 12 человек. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявляют о захвате трех КПП в Кундузе.

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