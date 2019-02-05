Тереза Мэй отправляется на новые переговоры в Брюссель

Лондон, , 16:56 — REGNUM Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй снова отправляется на переговоры в Брюссель, 5 февраля передает агентство Associated Press.

В четверг 7 февраля в столице Евросоюза должны состояться переговоры между Терезой Мэй и главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером. За день до этого Юнкер обсудит спорные вопросы по Brexit с премьером-министром Ирландии Лео Вардакаром.

Великобритания должна покинуть Евросоюз уже 29 марта текущего года. Соглашение по Brexit между Лондоном и Брюсселем не согласовано до сих пор.

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