Мадуро рассказал об истинных причинах вмешательства США в дела Венесуэлы

Каракас, , 16:49 — REGNUM Истинной причиной давления США на Венесуэлу являются природные ресурсы этой страны, заявил 5 февраля венесуэльский президент Николас Мадуро в интервью RT.

При этом президент Венесуэлы подчеркнул, что президент США должен взять назад свои слова с угрозами военного вторжения.

«Какой повод для войны имеется у Дональда Трампа против Венесуэлы? Какой? У нас есть оружие массового поражения? Мы представляем угрозу безопасности США? Знаете, какой здесь казус белли? Венесуэльская нефть. Богатства Венесуэлы — золото, газ, алмазы, железо, вода. Наши материальные богатства», — цитирует RT слова Николаса Мадуро.

Кроме того, Мадуро заявил, что США хотят «уничтожить плоды революции, ставшей примером независимости, социальной справедливости».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Николас Мадуро обратился к мировому сообществу с призывом остановить действия Трампа в отношении Венесуэлы.

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