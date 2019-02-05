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Эрдоган: Турция может «позаботиться о своём бизнесе» в Манбидже без США

Политика

Если Соединенные Штаты не готовы «очистить регион от террористов»

Анкара, 5 февраля 2019, 16:45 — REGNUM  Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган угрожает создать «безопасную зону» в сирийском Манбидже без участия Соединенных Штатов, 5 февраля передает агентство Associated Press.

Согласно заявлению Эрдогана, в случае, если США не готовы «очистить регион от террористов», то Турция «позаботится о своем бизнесе» в Манбидже без американского участия.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2018 года турецкие военные ведут переговоры с американскими властями о «безопасной зоне» в Манбидже и выводе из региона курдского ополчения SDF — союзников США и врагов Турции.

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Турция и США
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