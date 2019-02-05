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Департамент ЖКХ Ярославской области возглавил специалист из Ставрополья

Политика

Он бывший замминистра ЖКХ

Департамент ЖКХ Ярославской области возглавил специалист из Ставрополья
Иллюстрация: Yarregion.ru
Александр Николаев

Ярославль, 5 февраля 2019, 16:39 — REGNUM  Исполняющим обязанности директора департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области назначен специалист из Ставрополья Александр Николаев. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве региона.

Николаев находится на этой должности с 16 января. Он сменил Олега Вараксина, который также работал в статусе и. о. Вараксин остался заместителем директора департамента.

Александр Викторович Николаев родился в 1971 году. Он имеет два высших образования — юридическое, а также в сфере государственного и муниципального управления. Последнее место работы — заместитель министра ЖКХ Ставропольского края. До этого возглавлял «Водоканал» города Ставрополя.

Не исключено, что одной из задач, которые стоят перед новым руководителем, будет работа в сфере водоснабжения и водоотведения. Реформа отрасли началась 2 года назад, когда полномочия были переданы с муниципального на региональный уровень.

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