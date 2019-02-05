Трофейное вооружение, взятое у сирийских боевиков, покажут по всей России

Москва, , 16:29 — REGNUM Трофеи российских военных, захваченные в ходе военной операции в Сирии, будут показаны в разных регионах России, сообщает 5 февраля пресс-служба Минобороны РФ.

Технику и вооружение, использовавшиеся террористами в Сирии и сейчас находящееся в подмосковном парке культуры и отдыха вооруженных сил России «Патриот», покажут в различных городах в ходе акции «Сирийский перелом».

Акция стартует 23 февраля в День защитника отечества и будет продолжаться 75 дней.

«Оружие, технику, боеприпасы погрузят на специальный поезд, который отправится в путь по российским городам. Старт военно-патриотической акции будет дан в День защитника Отечества. Планируется, что специальный поезд преодолеет маршрут за 75 дней и вернется в Москву накануне главного праздника нашей страны — Дня Победы в Великой Отечественной войне «, — указано в сообщении пресс-службы.

В числе прочих экспонатов, на отдельных железнодорожных платформах будут размещены танки, БМП и самодельные броневики, а также автомобили, переделанные для смертников.

Читайте ранее в этом сюжете: Названо число беженцев, прибывших по Средиземному морю в Европу в 2019 г