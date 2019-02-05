Порошенко: В низком благосостоянии украинских граждан виновата Россия

Киев, , 16:25 — REGNUM Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в низком благосостоянии украинских граждан виновата Россия. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV сегодня, 5 февраля.

Порошенко признал, что благосостояние украинских граждан остается крайне низким. Президент Украины считает, что прежде всего, в этом виновата Россия.

Глава Украины заявил, что Россия якобы в «один миг» закрыла свои рынки для украинских товаров и из-за этого рухнула украинская экономика.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — пояснил Порошенко.

Якобы Россия рассчитывает на то, что на Украине полностью остановится производство и миллионы безработных украинских граждан помогут сменить власть в стране. Но власти Украины нашли выход, уверяет Порошенко — украинские товары пошли на рынок Европейского союза.

В целом, Порошенко считает, что «худшее уже позади» и дальше будет только лучше.