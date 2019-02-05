Вторник, 5 Февраля 2019 года
16:25:37 МСК

Порошенко: В низком благосостоянии украинских граждан виновата Россия

Политика

На Украине идет предвыборная кампания

Киев, 5 февраля 2019, 16:25 — REGNUM  Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в низком благосостоянии украинских граждан виновата Россия. Об этом он заявил в эфире телеканала ICTV сегодня, 5 февраля.

Порошенко признал, что благосостояние украинских граждан остается крайне низким. Президент Украины считает, что прежде всего, в этом виновата Россия.

Глава Украины заявил, что Россия якобы в «один миг» закрыла свои рынки для украинских товаров и из-за этого рухнула украинская экономика.

«Представьте себе, как в один день США закрывают рынки для товаров из Канады, как бы упала канадская экономика», — пояснил Порошенко.

Якобы Россия рассчитывает на то, что на Украине полностью остановится производство и миллионы безработных украинских граждан помогут сменить власть в стране. Но власти Украины нашли выход, уверяет Порошенко — украинские товары пошли на рынок Европейского союза.

В целом, Порошенко считает, что «худшее уже позади» и дальше будет только лучше.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Социально-экономический кризис на Украине
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить