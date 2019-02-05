Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Талибы* атаковали военную базу в афганской провинции Кундуз

Политика

*Талибы — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Кабул, 5 февраля 2019, 16:25 — REGNUM  Боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали военную базу в афганской провинции Кундуз, 5 февраля передает агентство Associated Press.

По сообщению местных властей, бой с исламистами продолжался несколько часов. Жертвами атаки стали 23 военных и трое полицейских. Ранения получили 12 военнослужащих.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подтверждают ответственность за нападение и утверждают, что смогли захватить три армейских КПП в провинции Кундуз.

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