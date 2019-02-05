Прокуратура Украины заподозрила Виктора Медведчука в государственной измене

Киев, , 17:01 — REGNUM В единый реестр досудебных расследований внесена информация о совершении украинским политиком Виктором Медведчуком «государственной измены», заявила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган 5 февраля на своей странице в социальной сети Facebook.

Дело открыли по запросу депутата Верховной рады Андрея Тетерука. Поводом для обращения стало заявление Медведчука, сделанное на съезде партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» 29 января 2019 года

«Его план-концепция предусматривает создание в Донбассе автономного региона «Донбасс» в составе Украины. Он считает, что такие договорённости по статусу Донбасса возможно достичь в четырёхугольнике Киев—Донецк—Луганск—Москва», — рассказала Сарган.

Подобные призывы, по мнению генеральной прокуратуры Украины, подпадают под статьи «Государственная измена» и «Посягательство на территориальную целостность Украины».

«Материалы уголовного дела будут переданы в Службу безопасности», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, Виктор Медведчук заявил во время съезда «Оппозиционная платформа — За жизнь», что власти Украины создали ситуацию, при которой разговоры о расколе страны перешли в настоящий распад Украины, а также призвал положить этому конец.

Читайте также: Украина от раскола перешла к «разделу и распаду» — Медведчук

Отметим, предоставление Донбассу особого статуса в составе Украины является одним из пунктов Минских соглашений, которые призваны прекратить гражданскую войну в стане, и которые Украина подписала в 2015 году.

Преследование Медведчука является ещё одним доказательством нежелания властей Украины выполнять взятые на себя договорённости.