Кризис в Венесуэле усилил раскол в руководстве Болгарии

София, , 16:23 — REGNUM Болгария признаёт лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо исполняющим обязанности президента и ожидает проведения в республике демократических выборов. Об этом говорится в распространённом заявлении МИД Болгарии.

«Николас Мадуро, который в 2018 году был избран на выборах, признанных нелегитимными Евросоюзом, США, Аргентиной, Бразилией, Канадой, Колумбией и другими латиноамериканскими странами, уже заявил, что не последует призыву провести новые и прозрачные выборы президента, — заявили в МИД Болгарии. — Мы верим, что Хуан Гуайдо, председатель Национального собрания, как исполняющий функции временного президента Венесуэлы организует проведение свободных, честных и демократических выборов в соответствии с конституцией».

Тем временем президент Болгарии Румен Радев, комментируя признание Хуана Гуайдо рядом европейских стран, выступил с противоположным заявлением и отметил, что Болгария должна воздерживаться от поддержки общей позиции ЕС по данному вопросу.

«События в Венесуэле вызывают тревогу и беспокойство, в стране существует реальная опасность эскалации насилия. В этих условиях крайне важно сохранить диалог между правительством и оппозицией ради политического процесса, который позволит найти мирное решение для будущего Венесуэлы», — написал Румен Радев на своей странице в Facebook.

По мнению президента Болгарии, политический кризис в Венесуэле может быть разрешён только путём организации выборов в соответствии с конституцией страны и под международным наблюдением. Однако единая позиция ЕС, считает он, не ведёт к такому решению.

Радев подчеркнул, что не выступает в поддержку той или иной стороны венесуэльского конфликта, но основывается на верховенстве международного права и своей уверенности в том, что его нарушение не приведёт к положительным результатам.

Напомним, что в Болгарии в последние месяцы усиливается раскол между президентом Руменом Радевым и кабинетом министров под руководством Бойко Борисова. В конце января глава республики признал, что не видит возможностей для дальнейшего диалога с правительством, и заявил, что для него не стоит вопрос о том, предстоят ли стране досрочные выборы, а речь лишь о том, когда они состоятся.

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