Медведчук, предложивший автономию Донбасса, обвинен в госизмене

Киев, , 16:13 — REGNUM Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело в отношении председателя политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука по статье «Государственная измена». Об этом сегодня, 5 февраля, сообщает пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

Она рассказала, что народный депутат Андрей Тетерев обратился в Генпрокуратуру в связи с тем, что Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины.

Генпрокуратура возбудила в отношении Медведчука уголовное дело по части 1 статьи 111 УК Украины («Государственная измена»), а также части 1 статьи 110 УК Украины («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

«Провозглашение концепции образования автономного региона Донбасс способствует законодательному закреплению временно оккупированной территории вопреки основному закону», — заявила Сарган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Медведчук предложил создать автономный регион Донбасс в составе Украины, в котором бы существовали органы местного самоуправления, в том числе парламент и правительство. Медведчук считает, что это единственный способ остановить войну в Донбассе.