В Раде хотят допустить к выборам «объективных российских наблюдателей»

Киев, , 16:10 — REGNUM Сопредседатель парламентской группы «Оппозиционная платформа — За жизнь» Владимир Бойко считает, что наблюдатели из России могут наблюдать в составе миссии ОБСЕ за проведением президентских и парламентских выборов. Соответствующее заявление Бойко сделал 5 февраля в кулуарах Рады.

«Все наблюдатели, если они объективные, должны присутствовать. Это попытка в очередной раз показать, что мы против России. Это шаг к мобилизации электората действующей власти. Недопуск наблюдателей из России не сделает выборы честнее. Мы видим, что идет массовая скупка голосов в регионах. Мы видим много сигналов с мест, что ходят и раздают деньги, подписывают какие-то договора с Блоком Петра Порошенко. Все это открыто. Они собираются скупать голоса. Главное, они не понимают, если люди увидят несправедливость, то будет непредсказуемый сценарий. Общество настолько возбуждено… Главное, чтобы это понимали те, кто пытается скупить голоса. Это путь в никуда», — сказал Бойко.

Кроме того, бежавший в Австрию экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов также подверг критике решение президента Порошенко запретить гражданам России наблюдать за украинскими выборами.

«Как президент Украины, я отдам приказ пограничной службе не допустить российских наблюдателей на выборы и гарантирую, что приказ верховного главнокомандующего будет исполнен, — заявил Порошенко в эфире ICTV. А если бы был государственным деятелем с государственным мышлением, мог бы сказать так: «Как участник избирательной кампании, я возражаю против российских наблюдателей, но у меня конфликт интересов, и я в этот период не должен принимать решений, создающих ощущение неравенства между кандидатами, где я выступаю сразу в двух ипостасях, как кандидат и как руководитель государственной власти. Потому, я надеюсь, что уполномоченные государственные органы будут действовать в этом вопросе в соответствии с законом», — отметил Портнов на своей странице в Фейсбуке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Порошенко заявил, что прикажет государственной пограничной службе не пропускать наблюдателей от Российской Федерации на президентские выборы на Украине.

«Я как президент Украины дам приказ как верховный главнокомандующий Пограничной службе Украины — не запустить. Приказ верховного главнокомандующего будет выполнен», — сказал Порошенко.

Напомним, в январе глава МИД Украины Павел Климкин заявил о том, что Украина не будет принимать заявки о регистрации российских наблюдателей на президентские выборы. По его словам, это политическая позиция Киева и необходимый шаг, поскольку речь идет о представителях страны-агрессора. Кроме того, Киев направил официальное обращение в Бюро по демократии и правам человека ОБСЕ, в котором объяснил, почему на президентские выборы нельзя допускать представителей РФ.