Оптимизация транспортной системы Екатеринбурга взбесила горожан

Екатеринбург, , 07:20 — REGNUM Необдуманные решения городских властей даже по самым, казалось бы, тактическим вопросам, могут стать причиной серьезного возмущения горожан. Как власти Екатеринбурга своими действиями еще раз доказали это правило, рассказывает редактор ИА REGNUM Александр Комаров.

Попытка городских властей закрыть популярный в Екатеринбурге автобусный маршрут №024 была анонсирована инициаторами как «продуманное решение, принятое после всех необходимых проверок». Практика опровергла это заявление практически сразу же — вслед за отменой маршрута на остановках стали скапливаться толпы возмущенных пассажиров, схемы, предложенные для замены автобуса №024, оказались далеко не обеспечивающими поток. Сообщение между двумя концами крупного города затруднилось настолько, что дело дошло до сбора подписей инициативной группой возмущенных горожан.

1500 подписей, представленных в мэрию, сдвинули ситуацию с мертвой точки и глава Екатеринбурга Александр Высокинский пообещал решить проблему запуском новых маршрутов. Речь также идет о новой схеме маршрутов екатеринбургских автобусных линий, согласно которой не предусматривается длинных маршрутов. Но будет ли такая схема удобна для жителей города, особенно для людей с ограниченными возможностями?

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