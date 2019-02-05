Правительство ЦАР и 14 вооруженных групп подпишут мирный договор

Банги, , 15:55 — REGNUM Правительство ЦАР (Центральноафриканская Республика) и 14 вооруженных группировок достигли мирного соглашения и официально подпишут 5 февраля мирный договор в столице страны, городе Хартум. Об этом сообщило правительство ЦАР, являвшейся организатором мирных переговоров.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, представитель министерства иностранных дел Судана Бакир аль-Сиддик отметил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетит церемонию подписания данного договора, которую первоначально планировалось провести 3 февраля. О достижении соглашения было объявлено 2 февраля после проведения мирных переговоров в Хартуме и получения одобрения от ООН и Африканского Союза.

Переговоры между сторонами начались 24 января. Целью их проведения было прекращение вооруженных столкновений, длившихся в течение нескольких и лет и ставших причиной смерти тысячи людей. 2 февраля Комиссар по вопросам мира и безопасности Африканского Союза Смаил Чергуи сообщил о достижении соглашения.