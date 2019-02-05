Вторник, 5 Февраля 2019 года
15:55:48 МСК

Правительство ЦАР и 14 вооруженных групп подпишут мирный договор

Политика

Между правительством ЦАР (Центральноафриканская Республика) и 14 вооруженными группировками будет официально подписан мирный договор в городе Хартум

Банги, 5 февраля 2019, 15:55 — REGNUM  Правительство ЦАР (Центральноафриканская Республика) и 14 вооруженных группировок достигли мирного соглашения и официально подпишут 5 февраля мирный договор в столице страны, городе Хартум. Об этом сообщило правительство ЦАР, являвшейся организатором мирных переговоров.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, представитель министерства иностранных дел Судана Бакир аль-Сиддик отметил, что президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера посетит церемонию подписания данного договора, которую первоначально планировалось провести 3 февраля. О достижении соглашения было объявлено 2 февраля после проведения мирных переговоров в Хартуме и получения одобрения от ООН и Африканского Союза.

Переговоры между сторонами начались 24 января. Целью их проведения было прекращение вооруженных столкновений, длившихся в течение нескольких и лет и ставших причиной смерти тысячи людей. 2 февраля Комиссар по вопросам мира и безопасности Африканского Союза Смаил Чергуи сообщил о достижении соглашения.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить