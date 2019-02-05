В ДР Конго в ходе столкновения между армией и боевиками погибло 11 человек

Киншаса, , 16:03 — REGNUM 11 человек погибло в ходе вооруженного столкновения, произошедшего на востоке ДРК (Демократическая Республика Конго), между войсками государства и боевиками неизвестной вооруженной группы.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, об этом сообщили представители вооруженных сил страны. Джулес Нгонго, один из представителей войск ДРК в провинции Итури, отметил, что столкновение произошло в районе города Торгесс.

По словам Нгонго, среди 11 погибших четверо гражданских лиц, двое военнослужащих и шестеро боевиков, еще шестеро повстанцев были ранены.

Несколько вооруженных повстанческих групп проводят операции на востоке ДРК, пытаясь захватить данный район, для того чтобы заполучить доступ к полезным ископаемым, расположенных в этой местности.