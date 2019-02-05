Вторник, 5 Февраля 2019 года
16:03:04 МСК

В ДР Конго в ходе столкновения между армией и боевиками погибло 11 человек

Политика

В ДРК (Демократическая Республика Конго) в результате вооруженного столкновения армии и боевиков неизвестной вооруженной группы погибло 11 человек

Киншаса, 5 февраля 2019, 16:03 — REGNUM  11 человек погибло в ходе вооруженного столкновения, произошедшего на востоке ДРК (Демократическая Республика Конго), между войсками государства и боевиками неизвестной вооруженной группы.

По информации новостного агентства Deutsche Welle Swahili, об этом сообщили представители вооруженных сил страны. Джулес Нгонго, один из представителей войск ДРК в провинции Итури, отметил, что столкновение произошло в районе города Торгесс.

По словам Нгонго, среди 11 погибших четверо гражданских лиц, двое военнослужащих и шестеро боевиков, еще шестеро повстанцев были ранены.

Несколько вооруженных повстанческих групп проводят операции на востоке ДРК, пытаясь захватить данный район, для того чтобы заполучить доступ к полезным ископаемым, расположенных в этой местности.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить