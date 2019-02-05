«Красный крест» не может участвовать в доставке гумпомощи Каракасу — СМИ

Богота, , 15:51 — REGNUM Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца «не может участвовать» в доставке гуманитарной помощи Венесуэле из Колумбии без предварительного соглашения со сторонами, сообщает испанское агентство EFE.

Соответствующее письменное заявление от организации было сделано 4 февраля. Оно было подписано руководителем кластера Андских стран Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца Микеле Детомазо, главой делегации Международного комитета Красного Креста в Колумбии Кристофом Харнишем и главой Колумбийского Красного Креста Джудит Карвахал.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля власти Колумбии сообщили о развертывании в городе Кукута на границе с Венесуэлой единого командного пункта. Заявленная цель — обеспечение доставки международной гуманитарной помощи в охваченную кризисом соседнюю страну.

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