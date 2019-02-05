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Казахстан и ОАЭ совместно планируют укреплять женское предпринимательство

Политика

ОАЭ с рабочим визитом посетила государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкалимова

Абу-Даби, 5 февраля 2019, 15:48 — REGNUM  Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкалимова и президент совета деловых женщин ОАЭ Фарила аль-Авади обсудили укрепление института женского предпринимательства, сообщили 5 февраля в пресс-службе президента Казахстана.

Абдыкалимова посетила Абу-Даби с рабочим визитом и приняла участие в работе бизнес-форума деловых женщин Казахстана и ОАЭ. Госсекретарь республики рассказала о работе по повышению экономической активности женщин и расширению их возможностей.

Гульшара Абдыкалимова также встретилась с председателем федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси. В ходе переговоров стороны обсудили социально-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года в Абу-Даби состоялись переговоры дипломатов ОАЭ и Казахстана по консульским вопросам. Стороны обсудили вопросы консульско-правовых и визовых отношений.

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Политическая жизнь Казахстана
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