Казахстан и ОАЭ совместно планируют укреплять женское предпринимательство

Абу-Даби, , 15:48 — REGNUM Государственный секретарь Казахстана Гульшара Абдыкалимова и президент совета деловых женщин ОАЭ Фарила аль-Авади обсудили укрепление института женского предпринимательства, сообщили 5 февраля в пресс-службе президента Казахстана.

Абдыкалимова посетила Абу-Даби с рабочим визитом и приняла участие в работе бизнес-форума деловых женщин Казахстана и ОАЭ. Госсекретарь республики рассказала о работе по повышению экономической активности женщин и расширению их возможностей.

Гульшара Абдыкалимова также встретилась с председателем федерального национального совета ОАЭ Амаль аль-Кубейси. В ходе переговоров стороны обсудили социально-экономическое и культурно-гуманитарное сотрудничество.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года в Абу-Даби состоялись переговоры дипломатов ОАЭ и Казахстана по консульским вопросам. Стороны обсудили вопросы консульско-правовых и визовых отношений.

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