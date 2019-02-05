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Премьер Индии Моди: мы сломаем хребет терроризму в Джамму и Кашмире

Политика

Премьер-министр Индии Нарендра Моди высказался о целях правительства в штате Джамму и Кашмир

Нью-Дели, 5 февраля 2019, 16:21 — REGNUM  Премьер-министр Индии Нарендра Моди прибыл в штат Джамму и Кашмир, где открыл ряд инфраструктурных проектов и выступил перед сторонниками партии в штате.

«Мы будем с полной силой бороться с терроризмом в Кашмире. В конце концов, мы сломаем ему хребет в этом регионе», — заявил перед публикой премьер-министр Индии.

«Нанеся точечный удар, мы заявили всему миру о своей новой политике. Теперь это станет обычным делом», — добавил политик.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», Моди также высказался о программах правительства в штате.

«Мы хотим снова видеть Кашмир процветающим и безопасным. Мы хотим видеть штат, который станет местом для регулярного посещения для жителей со всех уголков страны», — отметил он.

Политик также поделился успехами правительства в обеспечении жителей штата питьевой водой.

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Зарубежная хроника
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