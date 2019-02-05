Мэрия Орла предложила горожанам митинговать в лесу

Орел, , 15:41 — REGNUM Администрация Орла согласовала проведение пикетов, организованных региональным отделением «Справедливой России», на окраине города, в лесной зоне в районе завода Химмаша. Об этом ИА REGNUM 5 февраля сообщил представитель регионального отделения партии.

«Региональным отделением 1 февраля 2019 в администрацию города Орла были поданы уведомления о проведении пикетов 6 и 7 февраля на площади Мира и в сквере имени А. П. Ермолова. Места оказались заняты (хотя в отделе полиции удалось узнать, что они получили письмо от городской администрации только о проведении в эти даты наших пикетов на «Химмаше»). Утром 4 февраля 2019 региональным отделением политической партии «Справедливая Россия» в Орловской области было подано четыре уведомления о проведении пикетов 7 февраля в разных местах Орла с 12:00 до 14:00. На все уведомления поступили ответы, что в этих местах (Бульвар Победы, напротив дома № 1, ближе к улице Октябрьской; площадь Ленина; площадка перед Александровским мостом со стороны Заводского района от памятника Лескову до сквера Маяковского; территория перед зданием по адресу: г. Орёл, площадь Мира, д. 5) уже ранее согласовано проведение публичного мероприятия организатору, подавшему уведомление ранее», — пояснили в отделении партии.

Подобная же ситуация сложилась и при попытке активистов согласовать пикеты 8 февраля в разных местах Орла: на всех площадках на этот день мэрия уже согласовала некие публичные мероприятия.

«И 7 февраля, и 8 февраля нам предложили провести все эти пикеты на «Химмаше» в разное время в общей сложности с 10:00 до 20:00. Стоит заметить, что это предложено не только партийцам, но и гражданам, недовольным подорожанием проезда и введением лимита на льготные поездки, то есть ветеранам, пенсионерам и инвалидам», — добавили в отделении партии.

Кстати, когда представителями партии было подано 11 уведомлений о проведении пикетов на площади Мира в период с 10 по 20 февраля, в мэрии сообщили, что на 20 февраля заявку подавать рано, на остальные не ответили. В партии обещают с раннего утра 6 февраля занять очередь в администрацию города, «чтобы успеть подать уведомление первым на 21 февраля (ну и на всякий случай на 20 и на 22), учитывая высокую гражданскую активность жителей города Орла и ежедневное проведение публичных мероприятий во многих местах центральной части Орла с утра до ночи».

Добавим, что пикеты «в лесу», в районе Химмаша, партия все же намерена провести: 6 февраля в 12:00 здесь состоится пикет против «мусорной реформы» и за приостановление ее действия на территории Орловской области до полной готовности регоператора к качественной работе, а 7 февраля в то же время — против подорожания льготных проездных и введения лимита поездок.

Кстати, по информации издания «Орелград», по итогам 2018 года, мэрия Орла отказала в согласовании 14 публичных мероприятий из-за нарушения федерального закона о митингах.