В Новосибирске раскритиковали заявление чиновницы о живущих в Израиле детях

Новосибирск, , 15:40 — REGNUM Поразительно, что чиновница, которая в идеале должна отвечать за развитие в Новосибирской области въездного и внутреннего туризма, хвалится достижениями в выездном туризме, считает депутат Горсовета Новосибирска Дмитрий Прибаловец. Так парламентарий отреагировал на слова начальника управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма новосибирского Минэкономразвития Анастасии Ивашиной. Ивашина на пресс-конференции регионального туристического форума, в частности, отметила, что сотрудники министерства посещают Израиль, потому что «наши дети там живут».

«Поразительно, что чиновница, которая в идеале должна отвечать за маркетинг Новосибирской области, за развитие в области въездного и внутреннего туризма, хвалится достижениями в выездном туризме, тем что являемся «поставщиками» туристов в Израиль. И тем, что у чиновников там живут дети. Поразительно, правда? Может лучше бы занялись, наконец, восстановлением Умревинского острога или развитием других, потенциально туристических, мест нашей области? Салаира, например? Привлекать туристов к нам в область? Чем хвалиться турпотоками в Израиль и отправленными туда жить детьми», — написал Прибаловец на своей странице в социальной сети Facebook.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, начальник управления маркетинга региона, внешнеэкономической деятельности и туризма Минэкономразвития Новосибирской области Анастасия Ивашина на пресс-конференции регионального туристического форума, который с 4 по 5 февраля проходил в регионе, заявила, что сотрудники министерства бывают в Израиле, в том числе потому, что там живут их дети. Она также отметила, что Новосибирская область является поставщиком туристов в Израиль.

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