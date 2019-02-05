Главный министр Дели: правящая партия ненавидит мусульман

Нью-Дели, , 18:04 — REGNUM «Индийская Народная Партия вступила в сговор и удалила из списка избирателей имена 3 млн. человек, 1,5 млн. из которых — жители штатов Уттар-Прадеш и Бихар, а 800 тыс. — мусульмане. Если они удаляют их из списка, это показывает, что правящая партия ненавидит мусульман и жителей этих штатов», — заявил журналистам главный министр Дели Арвинд Кеджривал.

Он отметил, что вместе с Избирательной комиссией его партия ведет расследование данного инцидента, связанного с выборами.

По информации индийского новостного агентства «Джагран», в своем заявлении политик также призвал граждан голосовать за «Партию простого человека».

«Правящая партия регулярно мешает нам проводить свою работу. В результате этого, в Дели нам потребовалось четыре года, чтобы выполнить работу, рассчитанную на один год», — добавил он.