Евросоюз выделил Венесуэле срочную гуманитарную помощь

Брюссель, , 15:39 — REGNUM Европейский союз выделил Венесуэле срочную гуманитарную помощь в размере €5 млн, об этом 5 февраля заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.

По его словам, деньги должны быть предоставлены «наиболее нуждающимся слоям населения». Кроме того, отметил Схинас, ЕС намерен открыть в Каракасе «гуманитарный офис».

Напомним, ранее 19 стран Евросоюза приняли совместную декларацию, в которой подтвердили признание спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.

Как сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики.

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