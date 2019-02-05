Евросоюз выделил Венесуэле срочную гуманитарную помощь

Брюссель, 5 февраля 2019, 15:39 — REGNUM Европейский союз выделил Венесуэле срочную гуманитарную помощь в размере €5 млн, об этом 5 февраля заявил официальный представитель Еврокомиссии Маргаритис Схинас на брифинге в Брюсселе.
По его словам, деньги должны быть предоставлены «наиболее нуждающимся слоям населения». Кроме того, отметил Схинас, ЕС намерен открыть в Каракасе «гуманитарный офис».
Напомним, ранее 19 стран Евросоюза приняли совместную декларацию, в которой подтвердили признание спикера оппозиционной Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуана Гуайдо временным президентом страны.
Как сообщало ИА REGNUM, США инспирировали попытку государственного переворота в Венесуэле. Спикер Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуайдо по звонку из Вашингтона объявил себя исполняющим обязанности президента Боливарианской Республики.
Читайте также: Девятнадцать стран Евросоюза приняли декларацию о признании Хуана Гуайдо