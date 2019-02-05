Парламент Киргизии предлагает легализовать земельные наделы самозахватчиков

Бишкек, , 15:30 — REGNUM Мэрия столицы Киргизии провела инвентаризацию участков в 47 жилых массивах и выявила около 3,6 тысячи земельных участков без разрешительных документов. Оппозиционная парламентская фракция «Ата Мекен» предлагает их легализовать. Соответствующий законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Выдвигая такую инициативу, депутаты заступились за самозахватчиков, оправдывая их противозаконные действия отсутствием финансовой возможности приобрести жилье в киргизской столице и втором самом крупном населенном пункте Киргизии — городе Ош.

Также, как отмечают парламентарии, многих застройщиков обманули недобросовестные продавцы земельных участков.

Предлагая легализовать незаконные домовладения, фракция «Ата Мекен» ссылается на «сильную социальную напряженность, последствия которой неоднократно выливались в митинги». При этом политический блок также отмечает «невозможность сноса такого огромного количества домостроений без правоустанавливающих документов».

ИА REGNUM напоминает, что только по официальным данным, в столице Киргизии уже насчитывается около 6,4 тысячи домов, незаконно построенных близ магистральных дорог, коммуникационных веток и возведенных вместо социальных объектов. Из них около 2,8 тысячи строительных объектов расположены в опасных зонах.

Отметим, что за годы независимости приехавшие из регионов киргизстанцы захватили большое количество земельных участков в самых крупных городах Киргизии — Бишкеке, Оше и Джалал-Абаде, а также в их окрестностях.

Впоследствии они регулярно проводили митинги https://regnum.ru/news/1438008.html и требовали решить их жилищно-бытовые проблем — за счет бюджетных денег подключить к городскому водопроводу, обеспечить их электричеством и природным газом, а также для них больницы, школы и другие соцучреждения.