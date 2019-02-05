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В Пакистане запустили крупнейшую медицинскую программу для всех нуждающихся

Политика

Каждый владелец специальной карты сможет получать бесплатное медицинское обслуживание на крупную сумму

Исламабад, 5 февраля 2019, 15:48 — REGNUM  4 февраля в Исламабаде прошла церемония по запуску новой медицинской программы для малоимущих Insaf Sehat (Справедливое Здоровье).

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, премьер-министр страны Имран Хан заявил, что эта программа — крупнейшая в истории Пакистана. Каждый обладатель «Sehat карты» из малоимущей семьи сможет воспользоваться услугами более чем 150 государственных и частных больниц по всей стране. Ежегодно на нужды лечения граждане по такой карте смогут потратить 700 тысяч рупий (350 тысяч рублей).

Кроме того, в рамках каждого посещения больницы правительство берет на себя покрытие транспортных расходов в размере до 1000 рупий (500 рублей). По словам премьер-министра, недопустимо, чтобы граждане страны «продавали все своё имущество, чтобы лечиться».

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Зарубежная хроника
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