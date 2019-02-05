Мадуро рассказал о последствиях для США в случае вторжения в Венесуэлу

Каракас, , 15:29 — REGNUM В случае военного вторжения в Венесуэлу Соединенные Штаты понесут большие человеческие и военные потери, заявил в интервью телеканалу RT венесуэльский лидер Николас Мадуро.

«США в случае вмешательства понесут невосполнимые потери в военном и человеческом плане», — заявил Мадуро, добавив, что Венесуэла готовится к такому варианту событий.

По словам Мадуро, избежать войны можно только с помощью «дипломатии мира».

Как сообщало ИА REGNUM, 3 февраля президент США Дональд Трамп назвал одним из возможных вариантов решения политического кризиса в Венесуэле отправку туда американского военного контингента. Ранее американский президент поддержал лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным главой государства.

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