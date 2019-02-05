Пакистан объявил 5 февраля выходным в честь Дня Кашмира

Исламабад, , 15:33 — REGNUM 4 февраля правительство Пакистана выпустило распоряжение, согласно которому 5 февраля объявляется выходным днём «в честь Кашмира».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, День Кашмира отмечается ежегодно в поддержку народа индийского штата Джамму и Кашмир, который, по мнению официального Исламабада, угнетается индийскими властями. Теперь 5 февраля был объявлен не просто памятной датой, но и выходным днём для всей страны.

Ранее министерство иностранных дел Пакистана выразило недовольство репрессивными мерами индийского правительства в штате Джамму и Кашмир в преддверие визита премьер-министра Индии Нарендры Моди.