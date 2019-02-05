Вторник, 5 Февраля 2019 года
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Пакистан объявил 5 февраля выходным в честь Дня Кашмира

Политика

Подобная мера является ответом на визит Нарендры Моди в индийский штат Джамму и Кашмир

Исламабад, 5 февраля 2019, 15:33 — REGNUM  4 февраля правительство Пакистана выпустило распоряжение, согласно которому 5 февраля объявляется выходным днём «в честь Кашмира».

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, День Кашмира отмечается ежегодно в поддержку народа индийского штата Джамму и Кашмир, который, по мнению официального Исламабада, угнетается индийскими властями. Теперь 5 февраля был объявлен не просто памятной датой, но и выходным днём для всей страны.

Ранее министерство иностранных дел Пакистана выразило недовольство репрессивными мерами индийского правительства в штате Джамму и Кашмир в преддверие визита премьер-министра Индии Нарендры Моди.

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Зарубежная хроника
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