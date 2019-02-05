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Назарбаев рассмотрел прикладные проекты исследовательского университета

Политика

Президент Казахстана подчеркнул важность подготовки кадров в соответствии с требованиями программы индустриализации

Астана, 5 февраля 2019, 15:26 — REGNUM  Казахский национальный исследовательский технический университет имени К.И. Сатпаева (КазНИТУ) занимает особое место в системе образования, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на встрече с ректором университета Искандером Бейсембетовым, сообщили 5 февраля в пресс-службе главы государства.

Президент подчеркнул важность подготовки кадров в соответствии с требованиями программы индустриализации. Назарбаев также добавил, что правительство создаёт условия для развития университета.

Бейсембетов в свою очередь представил президенту результаты реализации прикладных проектов вуза.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство образования и науки Казахстана планирует лишать вузы республики лицензий в случае трудоустройства менее 50% выпускников.

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