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Пакистанская народная партия: мы не в настроении свергать правительство

Политика

Хуршид Шах заявил, что политическая борьба не настолько накалена

Исламабад, 5 февраля 2019, 16:52 — REGNUM  4 февраля лидер оппозиционной Пакистанской народной партии Хуршид Шах дал интервью о политической ситуации в стране.

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Хуршид Шах заявил, что его партия «не в настроении свергать правительство». Этой фразой Шах противоречит высказыванию председателя Народной партии Асифа Зардари, публично призвавшего накануне СМИ «помочь ему свергнуть правительство».

Также Хуршид Шах дал оценку происходящему вокруг бывшего премьер-министра Наваза Шарифа. По мнению политика, экс-премьер, в почках которого недавно обнаружили камни, «будет помилован». В целом, по мнению Хуршида Шаха, арестовывать и отправлять политиков в тюрьму — плохая тенденция.

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Зарубежная хроника
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