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В Совбезе РФ обеспокоены обвинениями Токио в нарушении ДРСМД

Политика

Япония сама активно наращивает военное сотрудничество с США

Москва, 5 февраля 2019, 15:22 — REGNUM  Обвинения японской стороны в адрес России о якобы нарушении Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) обеспокоили Москву. Список этих озабоченностей растет, что отразится на двухсторонних переговорах с Токио, заявил 5 февраля помощник секретаря Совета безопасности РФ Александр Венедиктов.

Он отметил, что обвинения такого рода звучат со стороны Японии, которая активно наращивает военное сотрудничество с США и собирается разместить на своей территории элементы американской системы ПРО. Тем самым Япония вносит вклад в нарушение стратегической стабильности, и это не может не сказаться на атмосфере доверия в отношениях обеих стран.

Заявления японских властей ничем не обоснованы. Поведение Токио говорит о нежелании иметь собственную позицию по важным вопроса внешней политики, сказал Венедиктов РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 февраля генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил о том, что Россия якобы продолжает нарушать договор РСМД. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что готовность Японии разместить на своей территории противоракетные установки США является нарушением ДРСМД.

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Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности
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