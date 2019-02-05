Премьер Пакистана намерен улучшить взаимодействие центра и провинций

Исламабад, , 16:16 — REGNUM 4 февраля премьер-министр Пакистана Имран Хан провёл в Исламабаде встречу на высоком уровне с участием главных министров провинций Панджаб (Усман Буздар) и Хайбер-Пахтунхва (Мехмуд Хан).

По сообщению пакистанского телеканала Samaa TV, Имран Хан заявил, что его правительство, пришедшее к власти «в тяжелые времена, «вступает в новую фазу», так как завершает первые шесть месяцев после победы на выборах. Премьер-министр также изложил планы правительства на ближайшее будущее, назвав усиление взаимодействия центра и провинций одним из новых приоритетов страны. По мнению премьера, это улучшит управляемость и позволит справиться с экономическими проблемами.

Кроме того, Имран Хан упомянул о планах правительства использовать «туристический ресурс» страны. Стимулирование притока иностранных туристов должно пополнить валютные резервы.