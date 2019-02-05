Оппозиция Индии поддержали главу Западной Бенгалии в борьбе с премьером

Нью-Дели, , 17:28 — REGNUM Лидеры крупнейших оппозиционных партий Индии поддержали главного министра штата Западная Бенгалия Мамату Банерджи в ее борьбе с центральным правительством. Об этом сообщило индийское новостное издание «Джагран».

Напомним, что 3 февраля Мамата Банерджи объявила о начале сидячей демонстрации против «антиконституционных действий» правительства Индии во главе с Нарендрой Моди. Главный министр Западной Бенгалии подчеркнула, что премьер-министр пытается использовать для борьбы с политическими оппонентами государственные ведомства, такие как Центральное бюро расследований Индии.

Антиправительственную акцию поддержали лидеры крупнейших оппозиционных партий страны. Председатель «Индийского национального конгресса» Рахул Ганди назвал использование правительством государственных институтов в политических целях «беспрецедентной атакой на демократию» и призвал оппозицию объединиться для борьбы с «фашистскими силами». Лидер «Социалистической партии» Акхилеш Ядав отметил, что накануне парламентских выборов позиции правящей «Индийской народной партии» (БДП) ослабели. По его мнению, для победы на выборах БДП готова использовать все имеющиеся в ее распоряжении ресурсы.

Глава партии «Дравида муннетра кажагам» (ДМК) Мутхувел Карунанидхи Сталин заявил, что «фашистское» правительство во главе с Нарендрой Моди «посягнуло на права регионов индийской федерации». Он также выразил полную поддержку Маматы Банерджи в ее борьбе за защиту демократии. Министр местного самоуправления, туризма, культурных связей и по делам музеев индийского штата Панджаб Навджот Сингх Сиддху отметил, что «Индийская народная партия» предпочитает править «кнутом и палкой» и превратила независимые государственные ведомства в свои «марионетки».

Ранее, 3 февраля, сотрудники Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии предприняли попытку допросить Раджива Кумара, начальника полицейского управления города Калькутта, штат Западная Бенгалия. Согласно данным ЦБР, Раджив Кумар подозревается в сокрытии и уничтожении улик по нескольким делам об отмывании денег и мошенничестве. Начальник полицейского управления Калькутты отказался отвечать на вопросы и отдал приказ задержать сотрудников Центрального бюро расследований. Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выступила в защиту Раджива Кумара и заявила, что представители ЦБР не имели соответствующего ордера. Она также обвинила центральное правительство Индии в попытках совершить переворот в штате.