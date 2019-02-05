Нарендру Моди обвинили в попытке «совершить переворот» в индийской Бенгалии

Нью-Дели, , 16:41 — REGNUM Главный министр индийского штата Западная Бенгалия Мамата Банерджи обвинила центральное правительство во главе с Нарендрой Моди в попытке «совершить переворот» в штате. Об этом сообщило индийское новостное издание «NDTV Кхабар».

Мамата Банерджи, которая является лидером оппозиционной партии «Всеиндийский тринамул конгресс» (ВТК), заявила, что правящая «Индийская народная партия» («Бхаратия джаната парти» или БДП) решила использовать государственные ведомства для борьбы с политическими оппонентами. Главный министр Западной Бенгалии назвала действия правительства Нарендры Моди нарушением конституции и объявила о начале сидячей забастовки. Отметим, что акция протеста стартовала 3 февраля и была поддержана основными оппозиционными лидерами страны. 4 февраля из-за ожесточенных споров между оппозицией и правящей коалицией по поводу данной антиправительственной демонстрации пришлось также приостановить сессию парламента Индии.

Ранее, 3 февраля, сотрудники Центрального бюро расследований (ЦБР) Индии предприняли попытку допросить Раджива Кумара, начальника полицейского управления города Калькутта, штат Западная Бенгалия. Согласно данным ЦБР, Раджив Кумар подозревается в сокрытии и уничтожении улик по нескольким делам об отмывании денег и мошенничестве. Начальник полицейского управления Калькутты отказался отвечать на вопросы и отдал приказ задержать сотрудников Центрального бюро расследований. Главный министр Западной Бенгалии Мамата Банерджи выступила в защиту Раджива Кумара и заявила, что представители ЦБР не имели соответствующего ордера.