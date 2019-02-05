В феврале выйдет автобиография премьер-министра Испании Педро Санчеса

Мадрид, , 15:27 — REGNUM В феврале 2019 года на полках книжных магазинов Испании появится книга, написанная премьер-министром страны Педро Санчесом после его прихода к власти. Об этом пишет газета ABC.

Книга Санчеса получила название «Руководство по сопротивлению» (исп. Manual de resistencia). В ней глава правительства рассказывает историю собственного «сопротивления» с 2014 года, когда он возглавил Испанскую социалистическую рабочую партию, до прихода на должность премьер-министра в июне 2018 года.

Как пишет издательство Península, «впервые в истории испанской демократии» глава правительства «публикует книгу в течение своего срока, всего через полгода после вступления в должность». В книжных магазинах книга Санчеса появится 19 февраля.

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